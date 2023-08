ciclofaixas do terrámerica serão inauguradas no dia 19 de agosto

Foto: Will Moreira

A Prefeitura de Americana anunciou a inauguração das tão aguardadas ciclofaixas nas Avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade e Gioconda Cibin, na região do Jardim Terramérica, marcada para o dia 19 de agosto (sábado), às 8h. A iniciativa visa melhorar a mobilidade urbana na cidade, proporcionando um espaço seguro para ciclistas.

As ciclofaixas, com extensão total de 2,8 km, estão a ser implantadas para oferecer maior comodidade aos utilizadores, e funcionarão em horários específicos. De segunda a sexta-feira, estarão disponíveis das 19h às 23h. Já aos sábados e domingos, o horário de funcionamento será das 5h ao meio-dia.

O projeto de implementação das ciclofaixas compreende a Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, entre a Avenida Gioconda Cibin e a Rua Luiz Plácido Massochetti, e a Avenida Gioconda Cibin, entre a Avenida De Cillo e a Rua Roberto Jensen. A escolha dessas avenidas estratégicas busca atender às demandas de deslocamento da região do Jardim Terramérica, tornando-a mais acessível e segura para os cidadãos que optam pelo transporte sustentável.

O Secretário Adjunto de Mobilidade Urbana, Marcelo Giongo, enfatizou a importância das ciclofaixas para a cidade: “As ciclofaixas facilitam a locomoção de pedestres e ciclistas. Essas avenidas indicam as sinalizações de solo delimitando o local exclusivo para o trânsito de bicicletas”.

Com a inauguração das ciclofaixas, espera-se uma mudança positiva no cotidiano da região do Jardim Terramérica, proporcionando uma alternativa sustentável e segura para a mobilidade urbana.