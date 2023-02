BBB: Internautas pedem expulsão de Larissa após tapa em Fred

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após a noite de festa comandada pelo cantor Dilsinho no BBB, os participantes fizeram mais um “after dos cria” na casa. Na sala, a sister Larissa se irritou com Fred e deu um tapa no rosto do brother. Internautas pedem a expulsão dela.

Enquanto estavam dentro da casa, Fred pega creme corporal no banheiro e começa a jogar em Gabriel Santana e, depois, parte para Larissa, que está deitada no chão. A sister não gostou nada e se irritou com Fred, indo em sua direção. Ela reclama com o colega de confinamento e dá um tapa no rosto dele.

O assunto é um dos mais comentados no Twitter. Na rede social, o público também aponta outro vídeo em que ela aparece dando um tapa nas costas de Fred após ele jogar o mesmo creme em Marvvila Usuários da rede acusam Larissa de agressão, pedindo a expulsão da participante

