CarnaPraça tem público rotativo aproximado de duas mil pessoas

A programação do Carnaval 2023 continua em Americana e, neste sábado (18), o CarnaPraça contou com um público rotativo aproximado de duas mil pessoas. A atividade foi realizada na Praça Vó Palmira, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, pela Entretenimento & Cultura, com apoio da Rádio Clube e da Secretaria de Cultura e Turismo.

A Matinê Carnaval Fantasia 2023 contou com DJ, zumba, marchinhas, brincadeiras e festival de espuma, das 10 às 18 horas. No período da manhã, foi realizado o CarnaCentro, no calçadão do Centro da cidade. A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi tocou famosas marchinhas de Carnaval, além de frevo, samba e chorinho.

O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e a secretária de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga estiveram nos dois eventos. Chico ressaltou que as atividades estão sendo importantes para uma retomada bonita da programação de Carnaval no município. “É muito gratificante ver tantas famílias prestigiando os eventos, as crianças se divertindo, nosso Centro vivo, nossos bairros com lazer e alegria para a população”, afirmou.

A secretária reforçou que a orla da Praia dos Namorados recebe o CarnaPraia neste domingo, 19 de fevereiro. “Vai ser mais uma festa linda, com muita música e alegria. A solidariedade também estará presente e todos que desejarem poderão levar um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade”, explicou Márcia.

O CarnaPraia tem entrada gratuita e acontece das 14 às 19 horas, com shows das bandas Batuque da Nega e Tom Dominante.

