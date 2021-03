Bolsonaro diz que nunca se referiu à covid-19 como ‘gripezinha’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira(11), durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, o presidente Jair Messias Bolsonaro disse que nunca se referiu à covid-19 como ‘gripezinha’.

“Eu quero aqui, rapidamente, dar uma entrada, em especial àqueles que nos criticam sem qualquer base. ‘Ah, o governo abandonou no tratamento ao covid, ah, ele é antivacina, ele falou que era uma gripezinha’. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando”, disse o presidente.

AOS FATOS: No dia 20 de março de 2020, em um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, o presidente voltou a chamar a doença de gripezinha. “No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico, daquela conhecida televisão”, disse.

Em outra ocasião, no dia 26 de novembro de 2020, durante uma entrevista coletiva, após sofrer uma ataque a faca, Bolsonaro minimizou a doença. “Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar”, declarou.

Veja o vídeo com as falas: