Doria enviou apenas R$ 990 mil e Bolsonaro nenhum real para manter leitos em 2021 em Americana

Americana recebeu menos de um milhão de reais do Governo do Estado em 2021. A informação foi divulgada pelo Secretário de Saúde de Americana, Danilo, durante uma explanação na Câmara Municipal, nesta quinta-feira(11).

De acordo com Danilo, desde o dia 1º de janeiro, quando ele assumiu a pasta, o governador João Doria repassou à cidade a quantia de R$ 990 mil.

Segundo o gestor da Saúde da cidade, o valor é suficiente para manter 5 leitos de UTI ( Unidade de Terapia Intensiva) e 10 leitos de enfermaria no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. “Grande parte do pronto-atendimento está sendo custeado exclusivamente com recursos do município”, disse. De acordo com o executivo, com o valor é possível manter os leitos por três meses, mas o valor não cobre todos os gastos.

Questionada, a Prefeitura de Americana informou que no corrente ano não há nenhum repasse do Governo Federal exclusivo para o custeio de leitos. A cidade recebe apenas o repasse do SUS (Sistema Único de Saúde), porém a verba que era destinada exclusivamente para a manutenção de vagas na UTI e na enfermaria do HM teve seu último repasse em dezembro de 2020.