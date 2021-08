Bolsonaro participa de passeio de moto em Florianópolis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Jair Bolsonaro participou de passeio de moto em Florianópolis na manhã de hoje (7). Em um dos vídeos do passeio divulgados por Bolsonaro nas suas redes sociais, o presidente agradece o “apoio indescritível” dos participantes da motociata e das pessoas que esperaram por sua passagem pelas ruas.

O evento teve início na Via Expressa Sul da capital de Santa Catarina, onde foi marcado o ponto de concentração dos participantes do passeio. De lá, seguiram pelas vias da cidade.

Em um dos vídeos, enquanto ainda estava em um carro a caminho do ponto de concentração, Bolsonaro reforçou a defesa do voto impresso. “A democracia nasce do voto responsável e contabilizado. Nós todos, políticos, deputados, senadores, presidente, autoridades indicadas por políticos, temos o dever de ouvir a nossa população”, disse.

Na última quinta-feira, em sua live semanal, Bolsonaro explicou que a proposta não significa que o eleitor vai levar um comprovante de votação para casa. A ideia, segundo ele, é que uma impressora imprima o voto que ficará visível atrás de uma placa transparente e o eleitor confirmará o voto. Depois da apuração eletrônica, será feita a contagem dos votos para confirmar o resultado.

Este é o segundo dia de visita de Bolsonaro a Santa Catarina. Ontem, o presidente visitou a cidade de Joinville, onde participou da entrega de dois caminhões doados pelo Exército ao Corpo de Bombeiros Voluntários do município. Durante a cerimônia, Bolsonaro foi condecorado com a Ordem da Machadinha, comenda máxima dos bombeiros da cidade. Bolsonaro também se reuniu com um grupo de empresários de Joinville.

Em discurso após o evento de hoje em Florianópolis, Bolsonaro afirmou que amanhã (8) participará de novo passeio de moto, em Brasília, em homenagem ao Dia dos Pais.