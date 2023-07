Boutique Solidária distribui com dignidade roupas doadas pela população em Sumaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para a distribuição digna das roupas e agasalhos doados pela população durante a Campanha do Agasalho, desde 2017, o Fundo Social de Solidariedade de Sumaré promove as Boutiques Solidárias em espaços públicos da cidade. Nesta Semana, a ação aconteceu nas proximidades dos condomínios populares do Jardim Denadai, região da Área Cura.

As boutiques são verdadeiras lojas, montadas em espaços públicos. As roupas são expostas em cabides e araras, com separação por numeração, tipo de roupa e calçado e nas categorias feminino, masculino e infantil. As famílias que mais precisam podem escolher de maneira humanizada os itens que atendem suas necessidades, servem melhor e são do gosto e estilo de cada um.

E todos os produtos são entregues em sacolas individualizadas, assim como nas lojas de departamentos. Tudo isso para que a população se sinta à vontade para a escolha.

“Trabalhamos com o objetivo de acolher e levar dignidade a quem mais precisa. Implantamos as Boutiques Solidárias para ofertar humanização na forma de distribuir as doações. As lojas são montadas com muito carinho para que a população possa se sentir à vontade em poder escolher com calma e dignidade as peças que mais as agradam. E nossa Campanha do Agasalho continua! A população pode procurar um dos pontos de arrecadação e fazer suas doações!”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“O inverno está chegando e, para que nossos moradores estejam preparados para a estação, o Fundo Social implantou na cidade as Boutiques Solidárias, um belíssimo projeto, que permite que as famílias carentes escolham com dignidade as peças e roupas que melhor atendam suas necessidades, que servem melhor. Não é porque são itens doados que a população precisa aceitar peças que não agradam. A Campanha do Agasalho é contínua e um sucesso a cada ano, graças à solidariedade do povo sumareense. Os itens são fundamentais para tornar o inverno de muitas famílias mais quente e tranquilo”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

A Campanha do Agasalho é contínua. A população pode fazer sua doação na sede do Fundo Social, na rua Dom Barreto, 1.377, centro, ou um dos pontos abaixo e contribuir com este gesto de amor.

• Paço Municipal – Rua Dom Barreto, n° 1303 – Centro

• Centro Administrativo de Nova Veneza – Av. Brasil, n° 1.111 – Nova Veneza

• OAB Sumaré – Rua João Jacob Rohweder, n° 60 – Jardim Alvorada

• Sala da OAB do Fórum Cível- R. Antonio de Carvalho, 170 – Centro

• OAB Sala Fórum Trabalhista – R. Ernesto Barijan ,645 – Planalto do Sol

• Rotary Clube Sumaré – R. Antônio do Vale Mello, 614 – Centro

• Shopping ParkCity Sumaré – Av. Rebouças, 3.400 – Jardim Paulista

• Clube Recreativo – Av. Rebouças, 863 – Centro

• Todas as administrações regionais