Bruno Covas descobre novo nódulo no fígado e inicia quimioterapia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito da capital paulista, Bruno Covas(PSDB), descobriu, nesta quarta-feira(17), durante exames de imagem, um novo nódulo no fígado. O tucano faz tratamento no hospital Sírio Libanês.

“Os exames de imagem realizados nesta 4ª feira, 17/02, evidenciaram sucesso da radioterapia no controle dos linfonodos, próximos ao estômago. Foi detectado também o surgimento de um novo nódulo no fígado, cuja presença enseja ajuste no tratamento”, disse o hospital em um boletim médico.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito compartilhou o estado de saúde nas redes sociais. “ais um desafio a ser superado. Vou enfrentá-lo como sempre: confiante, de cabeça erguida e grato pelo apoio e carinho de todos vocês”, disse.

Ainda nesta quarta, Bruno foi submetido a uma sessão de quimioterapia. “A imunoterapia será interrompida e um novo protocolo de quimioterapia convencional terá início”, disse o boletim médico.

Bruno fará 4 sessões, com duração de 48 horas cada. O prefeito ficará internado até sábado e, de acordo com o Sírio Libanês, está sob os cuidados dos médicos David Uip, Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e João Luiz Fernandes da Silva.