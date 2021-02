Juninho Dias cobra prefeitura sobre punição para ‘fura filas’ e desperdício de vacinas contra covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Vereador Juninho Dias protocolou hoje (17,) na Câmara Municipal um requerimento à Secretaria de Saúde, questionando o controle da mesma frente à vacinação contra a covid-19.

O requerimento questiona a execução da Lei Estadual nº 17.320, de 12 de fevereiro de 2021, que “Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no plano nacional e/ou estadual de imunização contra a Covid-19.”.

O parlamentar pontua entre seus questionamentos, se há fiscais nos postos de vacinação e qual o meio de denúncia frente às irregularidades na aplicação das vacinas.

O vereador mais votado na última eleição, encaminhou ao Prefeito, Chico Sardelli, um ofício indicando o protocolo do requerimento e a necessidade do controle no plano de vacinação, inclusive com a aplicação das multas nos casos de descumprimento. “Se tem uma ordem ela tem que ser seguida, essa ordem é pro bem coletivo, pra equilibrar o sistema de saúde, quem descumpre tem que arcar com isso e a Prefeitura tem que estar em cima, controlando, fiscalizando”, disse o parlamentar.