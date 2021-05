Bruno Covas, prefeito de SP, morre aos 41 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu na manhã deste domingo(16), aos 41 anos, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, em decorrência de um câncer. Ele deixa o filho Tomás Covas Lopes.

O tucano estava internado no hospital Sírio-Libanês, desde o dia 2 de maio, para tratamento do câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado. A morte foi confirmada às 8h20.

Na sexta(14), um boletim já dizia que o quadro clínico era irreversível. “O prefeito Bruno Covas segue internado recebendo medicamentos analgésicos e sedativos. O quadro clínico é considerado irreversível pela equipe médica”, disse o boletim.

Bruno Covas Lopes nasceu em 7 de abril de 1980, era formado em direito pela Universidade de São Paulo e em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi oi deputado estadual, secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo, presidente do Juventude do PSDB. Era prefeito de São Paulo desde 6 de abril de 2018, quando João Doria abriu mão do cargo para concorrer ao governo do estado.