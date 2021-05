Governador Doria compartilha mensagem pela morte de Bruno Covas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador de São Paulo, João Doria, usou sua conta no Twitter para lamentar a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ocorrida na manhã deste domingo(16).

Covas morreu em decorrência de de um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado.

Bruno ocupou era vice de Doria e ocupou o cargo de prefeito após ele deixar o cargo para concorrer ao governo do estado. Em uma mensagem, Doria expressou seu carinho à família.

“Obrigado, Bruno Covas, por ter compartilhado, com todos nós, tanto carinho e dedicação, À Renata e ao Pedro, seus pais, ao Gustavo, seu irmão, e especialmente ao Tomás, seu filho, meu afeto nesse momento doloroso em que a natureza subverte o curso da cidade. São Paulo terá sempre muito orgulho desse filho querido”, disse o governador.

“A força de Bruno Covas vem do seu exemplo e do seu caráter. Foi leal à família, aos amigos, ao povo de São Paulo e aos filiados do seu partido, o PSDB. Sua garra nos inspira e seu trabalho nos motiva”, diz Doria em outro trecho da mensagem.

Veja a mensagem completa: