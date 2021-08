Butantan entrega 2 milhões de doses da vacina contra a covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Instituto Butantan entregou hoje (9) mais 2 milhões de doses da vacina CoronaVac contra a covid-19. Com essa remessa, já foram disponibilizadas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) 66,8 milhões de doses do imunizante desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Essa remessa é a primeira fabricada a partir dos 12 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) recebidos da China no último dia 13 de julho.

A previsão é que, até o próximo dia 31, o Butantan finalize as entregas contratadas pelo Ministério da Saúde fornecendo 100 milhões de doses de vacina.

Ontem (8), foram recebidos 2 milhões de doses prontas do imunizante e, na última quinta-feira (5), foram recebidos 4 mil litros de IFA, suficientes para envasar 8 milhões de doses de vacina.