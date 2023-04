Cabo do exército morre atropelado por carro blindado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na última quinta-feira (13), um cabo de 22 anos do Exército Brasileiro, identificado como Dyuare Segundo Marra, foi atropelado por um blindado da Força Armada no Forte Santa Bárbara, em Formosa, Goiás.

O jovem sofreu múltiplas fraturas e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Estadual de Formosa.

