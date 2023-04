Obras no portal: veja como ficará o trânsito na região da entrada de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras do projeto de remodelação viária da entrada de Americana estão avançando. Na última semana a Avenida Antônio Pinto Duarte teve o trafego impedido em alguns trechos. A previsão é que as obras sejam concluídas até julho deste ano.

O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.



O que muda?

Após a conclusão das obras, uma grande rotatória com semáforas será criada, com a promessa de facilitar o trafego. Para quem acessa a cidade pela Rodovia Anhanguera continuará usando a Avenida Antônio Pinto Duarte sentido centro. Já o tráfego sentido bairros serão realizados pelas marginais, Ruas Orlando Dei Santi e São Gabriel, como acontece atualmente.



Também haverá mudanças de sentidos: rua Santa Claudia sentido único (bairro), rua Santa Amélia sentido único (centro), rua Basilio Piloto sentido único (centro) a partir da Rua Eduardo Medon e rua Gelindo Nardo sentido único (centro) até a Rua Eduardo Medon.

A Avenida Affonso Pansan também terá sentido único (bairro) do ponto em frente ao Atacadão até a Avenida Paschoal Ardito.

Já os cruzamentos das Ruas Santa Claudia, Santa Amélia e Santa Joana D´arc com a Avenida Antônio Pinto Duarte serão semaforizados.

A Prefeitura de Americana está investindo no projeto R$4.114.565,86, provenientes de crédito do Desenvolve-SP.

Veja como ficarão os acessos para os bairros e mudanças de sentidos:



– O acesso da entrada pela Rodovia Anhanguera continuará pela Avenida Antônio Pinto Duarte sentido centro.

– O tráfego sentido bairros serão realizados pelas marginais, Ruas Orlando Dei Santi e São Gabriel, como acontece atualmente.

– Rua Santa Claudia sentido único (bairro)

– Rua Santa Amélia sentido único (centro)

– Rua Basilio Piloto sentido único (centro) a partir da Rua Eduardo Medon

– Rua Gelindo Nardo sentido único (centro) até a Rua Eduardo Medon

– Avenida Affonso Pansan sentido único (bairro) até a Avenida Paschoal Ardito

– Cruzamentos das Ruas Santa Claudia, Santa Amélia e Santa Joana D´arc com a Avenida Antônio Pinto Duarte serão semaforizados.

