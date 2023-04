Sem local no Tivoli Shopping, motoboys esperam chamados para encomendas debaixo de sol

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Motoboys de Santa Bárbara estão enfrentando dificuldades para aguardar chamados para entregas devido à falta de um local apropriado no Tivoli Shopping, local de grande demanda de entregas de alimentos.

Sem uma estrutura adequada, os profissionais se veem obrigados a esperar sob sol forte, sentados em canteiros da Avenida Santa Bárbara, e alguns até improvisaram coberturas com lonas.

