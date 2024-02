Camarote na Sapucaí servia comida preparada em banheiro; responsável foi presa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) efetuou a prisão em flagrante, na noite de domingo (11/02), da responsável pelo camarote Lounge Sapucaí, por armazenamento impróprio de alimentos no Sambódromo. De acordo com a Promotoria de Justiça que atuou no plantão judiciário, os alimentos servidos aos convidados estavam sendo preparados no sanitário masculino, junto a objetos como meias e mochilas. Cerca de 500 quilos de alimentos encontrados no sanitário e no camarote foram descartados pela equipe de fiscalização.

A Promotoria de Justiça realizou a vistoria em conjunto com agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária da Prefeitura do Rio (IVISA-Rio) e da Polícia Civi. O local também não dispunha sequer de refrigerador para o armazenamento dos alimentos.

Além do camarote onde houve a prisão, foram vistoriados os camarotes Alegria, Experience, Lounge Carioca e Favela, onde foram identificadas algumas irregularidades que foram ajustadas em decorrência da atuação conjunta dos órgãos públicos.