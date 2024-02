Judoca americanense conquista medalha de bronze em competição nacional

O judoca americanense Henrique Santurbano dos Santos, que integra a equipe sub-18 da Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU)/Secretaria de Esportes de Americana, conquistou a medalha de bronze no Meeting Nacional da modalidade, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro.

O atleta disputou cinco lutas e conseguiu quatro vitórias na categoria -66 kg. O evento reuniu os melhores classificados da seletiva nacional realizada no final do ano passado e definiu a seleção brasileira de base que disputará campeonatos internacionais em 2024. Com a conquista no Rio, Henrique atingiu o terceiro lugar no ranking nacional da categoria.

“O judô é muito importante para o desenvolvimento motor e cognitivo da criança e do adolescente. É um esporte que trabalha também o respeito mútuo entre os competidores. É uma medalha resultante de muito empenho e sacrifício, precisa ser muito celebrada”, comentou o sensei Edson Catarino.

O desempenho do judoca foi parabenizado pelo secretário de Esportes, Marcio Leal. “É uma satisfação enorme para nossa cidade ser representada em competições de alto nível por esses grandes atletas. Essa medalha é resultado de muita dedicação e esforço, muitas conquistas e prêmios ainda estão por vir”, elogiou.