Um caminhão carregado com madeira tombou na tarde deste domingo(5), na Avenida Nicolau João Abdalla, em Americana.

De acordo com a Guarda Municipal, o acidente aconteceu por volta das 15h40. O semirreboque tombou ocupando três faixas da via.

O condutor acionou a empresa Suzano, de Limeira, que providenciou a retirada do material e do veículo. Ninguém se feriu. A guarda não informou as causas do acidente.