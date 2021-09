Dois terços das cidades de SP não têm mortes por COVID-19 há uma semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dois terços das cidades do Estado de São Paulo estão sem registros de novos óbitos por COVID-19 na última semana. Análise baseada nos dados das últimas sextas-feiras, aponta que 432 dos 645 municípios paulistas compartilham deste cenário sem vítimas fatais desde 27 de agosto. As estatísticas demonstram o impacto positivo e efetivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença.

Se comparados os dados acumulados das últimas quatro semanas, são 210 cidades sem mortes desde o dia 6 de agosto, ou seja, um terço dos municípios paulistas.

A constatação foi feita a partir de análise dos dados dos dias 6, 13, 20 e 27 de agosto e 3 de setembro, disponíveis em base disponível para consulta pública no boletim oficial do Governo do Estado (https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/).

Os dados de mortes por COVID-19 são registrados pelas 645 cidades paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério da Saúde, e extraídos para divulgação transparente à população.

São Paulo já vacinou mais de 96,5% de sua população adulta com pelo menos uma dose de vacina contra COVID-19, sendo 51,9% com esquemas vacinais completos. O Vacinômetro já superou um total de 52,9 milhões de doses aplicadas desde o início da campanha, somando 34,44 milhões de primeira dose, 17,33 milhões de segunda e 1,14 milhão de dose única.

A evolução da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/, onde qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.