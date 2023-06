Chef Henrique Fogaça é mordido por quati e vai parar em hospital

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O chef Henrique Fogaça foi mordido por um quati nesta terça-feira, 20, enquanto alimentava o animal, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O momento foi registrado por pessoas que estavam no local com ele.

Por causa de possíveis infecções, como o vírus da raiva, Fogaça precisou ir ao hospital, onde tomou vacinas. Logo após o ocorrido, ele fez uma postagem no Instagram.

