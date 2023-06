Globo inicia gravações de ‘No Limite – Amazônia’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As gravações da nova temporada do ‘No Limite – Amazônia’ iniciaram na última semana – e o programa está cheio de novidades. A partir de julho, Fernando Fernandes comanda o reality que estreia reformulado, com dinâmicas inéditas, recheado de plot twists surpreendentes e com um novo cenário: a Amazônia. Sim, pela primeira vez, as paisagens paradisíacas de praias e dunas dão lugar à beleza e imponência de uma das florestas de maior biodiversidade no mundo.

Em seu segundo ano no comando do ‘No Limite’, Fernando está animado para as novas aventuras que aguardam os participantes no jogo. O apresentador, que deu match com o formato, revela que irá mergulhar ainda mais nos conflitos e desafios do dia a dia da competição: “Nesta temporada teremos um Fernando ainda mais participativo, fazendo parte de tudo, não só apresentando, mas trazendo o telespectador comigo nesses desafios”.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

O cenário é de tirar o fôlego: a Amazônia na estação das cheias. Quilômetros e mais quilômetros de floresta inundada pelas águas do Rio Negro com somente a copa das árvores à vista. Para entrar no clima, antes de a competição começar, vai ao ar um especial que mostra a chegada de Fernando na locação e os desafios da produção. “Se não tiver surpresa, não sou eu, não é? (risos) Assistam, porque vai ser algo muito forte, desde a chegada até o final do programa. Para eu me locomover na floresta tenho que criar formas, né? Como serão essas formas? Eu não vou adiantar nada”, brinca ele, deixando o mistério no ar.

A nova temporada do ‘No Limite – Amazônia’ tem previsão de estreia para julho. O programa tem apresentação de Fernando Fernandes, direção geral de Rodrigo Giannetto, com direção de Vivian Alano e Padu Estevão. O reality é produzido pela Endemol Shine Brasil.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)