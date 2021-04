Chega de filas! Ultraclin tem condições especiais para consultas e exames do SUS

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Ultraclin Clínica Médica chegou em Americana oferecendo o melhor atendimento, com mais de 30 especialidades médicas, tais como, Clínico Geral, Psiquiatra, Ortopedista, Ginecologista, Psicólogos, Oftalmologista, Endocrinologista, Neurologista, entre outros, além de exames Cardiológicos, Ultrassom, Eletroneuromiografia e Exames Laboratoriais.

Formada por um corpo médico renomado na região de Campinas, a Ultraclin oferece consultas com agendamento rápido e sem fila de espera.

A clínica atende consultas particulares, tem parceria com funerárias, sindicatos e atende também o Plano PoupSaúde.

O PoupSaúde oferece consultas e exames com valores diferenciados, e principalmente sem tempo pré-determinado de duração, favorecendo um atendimento acolhedor e humano. Com plano de R$ 29,90 mensais que atende até 5 pessoas da mesma família ou individual com Help Móvel por apenas R$ 40,00 mensais.

Além disso, o PoupSaúde conta também com descontos na realização de exames complementares de diagnóstico através de parceiros conceituados na região, como Cetam, Clinica Nunes, Digimax entre outros.

Tudo sem carência e sem limite de idade. Você pode contratar em qualquer unidade da Ultraclin e utilizar no mesmo momento.

A partir deste mês a Ultraclin passou a aceitar e oferecer descontos com condições de pagamentos diferenciados

para pedidos do Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se uma opção completa e segura para quem busca maior agilidade e ótimo atendimento.

E, como a Ultraclin é uma clínica realmente completa, todas as unidades possuem um posto de coleta do Laboratório Caprilab onde você encontra todos os exames laboratoriais desde hemograma até exames mais complexos como toxicológico, sexagem fetal, DNA e os quatro tipos de exames para detecção do COVID-19 tudo com parcelamento especial e valores reduzidos para clientes PoupSaúde.

Para saber mais e conhecer a estrutura da Ultraclin ligue (19) 3645-5494⠀ou faça contato pelo Whatsapp (19) 99563-8257 (clique aqui).

Você encontra a Ultraclin, o Caprilab e o PoupSaúde em Americana na Rua Sete de Setembro, 751 – Centro. Em Santa Bárbara na Rua Camilo Augusto de Campos, 326- Jardim América e agora também em Nova Odessa na Rua Washington Luís, 107 – Centro.