Tivoli Shopping promove campanha solidária “Carrinho da Gratidão”

O Tivoli Shopping promove, a partir desta segunda-feira (12), a campanha solidária “Carrinho da Gratidão”. Até o dia 31 de maio, o empreendimento será ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, agasalhos e brinquedos novos e usados (em bom estado), em prol de instituições assistenciais de Santa Bárbara d’Oeste e de Americana.

A ação conta com apoio da Faculdade Unisal, Subway, Supermercados São Vicente, TGRH Consultoria, Writesys Sistemas, Zuhause Móveis e Colchões e Metils Comunicação Visual, além das Prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e de Americana.

Em período de isolamento social, para fazer o bem sem deixar de lado o distanciamento recomendado, o Tivoli realizará a ação solidária no sistema de drive thru, ou seja, os doadores farão as entregas das doações sem descerem de seus veículos.

Os donativos serão recebidos na Entrada C do empreendimento, localizada ao lado das Casas Bahia. O ponto de arrecadação funcionará de segunda-feira a domingo, das 11h às 17h.

Voluntários da Unisal e funcionários do Subway estarão no local para receberem as doações, que após passarem por triagem e pelo processo de esterilização e higienização, serão destinadas às entidades sociais para que sejam distribuídos às famílias necessitadas dos municípios.

Os serviços sociais foram fortemente impactados pela pandemia, com queda na arrecadação de donativos. Por isso, é cada vez mais importante a participação do público no apoio aos mais vulneráveis.

“Estamos animados em realizar essa campanha solidária e contamos com a solidariedade de toda a população para promover o bem. Quanto mais pessoas contribuírem, mais famílias conseguiremos ajudar. Certamente esses donativos farão toda a diferença na vida das pessoas mais necessitadas”, comenta a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello. “E queremos agradecer o apoio e a parceria das empresas e Prefeituras, que é fundamental para a realização dessa ação”, completa ela.