Chico Sardelli declara apoio a Rodrigo Garcia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV), divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira(28), em que declara abertamente o seu apoio ao governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia(PSDB). O prefeito contraria o próprio partido que está apoiando Fernando Haddad, do PT.

Na vídeo, Sardelli afirma que sabe da capacidade e do compromisso de Garcia com os paulistas. “Na gestão do Rodrigo, Americana foi contemplada com diversas obras de recapeamento, centro de oncologia (Unacon), reabertura de unidades de saúde, entre outros programas do Estado”, disse o prefeito.

Garcia agradeceu o apoio de Chico e disse que precisa de um voto de confiança para continuar o trabalho. “Com Rodrigo à frente do Governo do Estado mais quatro anos, Americana vai largar na frente e avançar muito mais”, afirmou o prefeito em sua publicação.