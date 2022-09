Americana anuncia concurso para a Guarda Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi anunciaram, nesta quinta-feira (29), um concurso para a Guarda Municipal, que não realizava um processo seletivo desde o ano de 2011. A organização ficará a cargo do Instituto Avança São Paulo, cuja contratação foi publicada no Diário Oficial do Município, nesta quinta.

A expectativa é de que o edital de inscrição seja publicado em um mês, e as provas sejam realizadas no final de janeiro do ano que vem. Ao todo, serão preenchidas 39 vagas, sendo: 27 vagas para guarda masculino, três para guarda feminino, três para escriturário, quatro para cozinheiro, duas para ajudante geral. Haverá uma vaga para cadastro reserva para psicólogo.

O prefeito Chico comemorou o anúncio: “Desde 2011 que a Guarda Municipal não realiza um concurso. Tenho acompanhado todo o empenho do Marco Aurélio na condução da corporação e, em nome dele, saúdo toda a corporação. Quem me conhece, sabe do meu amor pela Guarda Municipal, fico muito feliz em anunciar a ampliação do efetivo da nossa GAMA ”, disse o prefeito.

O comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva, comentou a importância que a gestão Chico Sardelli dá à segurança pública, por meio de vários investimentos já realizados na Gama: “Prestamos vários serviços à população e, com esse concurso, vamos equacionar a questão do efetivo. Assim que o resultado do concurso for homologado no ano que vem, chamaremos imediatamente os aprovados para iniciar o curso de formação de guarda municipal”, esclareceu.

O vice-prefeito Odir Demarchi elogiou o trabalho desempenhado pela equipe da Gama e comentou a importância do aumento de efetivo: “Um concurso muito esperado em nossa cidade, muito importante para ampliar as ações de segurança em nosso município.”

Por fim, o prefeito Chico Sardelli afirmou que, em um ano e nove meses de governo, foram realizados investimentos em capacitação e compra de equipamentos para a Guarda Municipal. “Estamos administrando as prioridades que a cidade tem e já obtivemos muitos avanços, também na área da saúde”, completou.

Também participaram do lançamento do concurso da Gama o sub-inspetor Wendeo, os secretários municipais de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto, e de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, o presidente da Câmara, Thiago Martins e os vereadores Thiago Brochi, Silvio Dourado, Pastor Miguel, Marcos Caetano e Lucas Leoncine.