Prefeito Chico Sardelli anuncia reforma e ampliação da Creche Tupã

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta quinta-feira (29), a reforma e ampliação da Creche Tupã, na região do Jardim Brasil. O investimento será de R$ 520 mil e as obras terão início na próxima semana, com previsão de conclusão em 6 meses.

Chico esteve na unidade, nesta terça, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Educação Vinicius Ghizini. Eles foram recebidos pela diretora Elaine Cristina Passoni e equipe, que apresentaram a escola e mostraram os locais que necessitam das obras.

A creche receberá a construção de um quiosque para atividades pedagógicas e terá o refeitório ampliado, além da implantação de um balcão de atendimento com acessibilidade para cadeirantes e a reforma dos banheiros. A unidade atende 106 crianças e ficará ainda mais agradável com as melhorias.

“É um investimento importante para a nossa educação, que aos poucos vai retomando seu protagonismo. Tenho certeza que esses R$ 520 mil serão muito bem investidos aqui na unidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Com essa obra, vamos oferecer uma estrutura melhor para nossas crianças e também melhores condições de trabalho pedagógico para nossos profissionais”, disse o secretário Vinícius Ghizini.

“É muito bom chegar em uma escola e ver o espaço bem cuidado, fiquei muito contente, e tenho certeza que com essa reforma, as condições ficarão ainda melhores”, disse o vice-prefeito Odir.

“Essa era uma demanda antiga aqui da escola. Reformar os banheiros é imprescindível para o conforto das nossas crianças, então estamos muito esperançosas com essa reforma, a ampliação do refeitório, vai ficar tudo muito bonito”, afirmou a diretora Elaine.