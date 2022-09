Datafolha: Lula aparece com 50% dos votos válidos e Bolsonaro, 36%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 50% dos votos válidos no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo Jornal Folha de São Paulo.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 5%, e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Em uma simulação de 2º turno, Lula aparece com 54% e Bolsonaro, 39%.

O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-09479/2022. e ouviu 6.800 pessoas entre 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.