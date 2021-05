Comerciantes reclamaram da presença do circo em plena pandemia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Comerciantes de Americana reclamaram da presença de um circo instalado na FIDAM (Feira Industrial de Americana). A estreia que estava prevista para o dia 14 de maio foi cancelada após a prefeitura não permitir o funcionamento.

Comerciantes ouvidos pelo Portal avaliaram como positiva a proibição. Uma empresária do setor gastronômico, que pediu para não ser identificada, disse que a decisão foi acertada. “O comércio local sofre há mais de um ano com as restrições, não seria viável liberar uma empresa de fora e não permitir nosso funcionamento total”, disse.

O presidente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Ambruster, disse que a entidade também recebeu reclamações dos comerciantes. De acordo com o presidente, empresários relataram os esforços feitos há pouco mais de um ano para conter o avanço da pandemia. “Estamos fazendo um esforço enorme para evitar aglomerações e um circo no momento, respeitando o profissionalismo de cada um, não seria adequado”, relatou ele sobre o que ele ouviu dos comerciantes.

“Em contato com a Acia, [comerciantes] comentam que o momento econômico da cidade também não é para atividades que vem de fora de nosso município. Precisamos fortalecer nossos postos de trabalho locais. A Acia deseja seguir as orientações do governo e expressa sua preocupação pelas vidas dos americanenses e também pela manutenção da realidade econômica positiva voltada a gerar empregos e fortalecer os empreendimentos locais.”, afirma Ambruster.