Evento na Royal Garden é fechado novamente em Americana

O Royal Garden, que fica no bairro Werner Plaas, em Americana, foi fechado novamente na noite deste domingo(16).

De acordo com informações obtidas pelo Portal de Americana, havia cerca de 200 pessoas presentes no evento que era divulgado através das redes sociais. Fontes ouvidas pela redação afirmam que os presentes estavam todos sentados em mesas, já que o local estava operando como bar.

A ação foi realizada em conjunto pela Guarda Municipal de Americana, Polícia Militar e UVISA(Unidade de Vigilância Sanitária). De acordo com a GAMA, o local estava seguindo os protocolos, porém não tinha a documentação necessária para funcionar.

No dia 16 de janeiro deste ano o local também foi fechado. Neste dia, cerca de 400 pessoas com consumo de álcool. Na época, o decreto do governo estadual também restringia a venda de bebidas alcóolicas até às 20 horas.

Nas redes sociais, a Royal informou que iria seguir todos os protocolos sanitários previstos como distanciamento social, álcool em gel e medição de temperatura.