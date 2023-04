Dicas para evitar golpes ao comprar um carro de revenda

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Descubra como garantir um veículo de maneira mais segura e assertiva com as dicas que preparamos para você.

Por mais que a pandemia tenha sido amenizada nos últimos tempos, o fato é que as consequências causadas pelo coronavírus continuam refletindo na economia, principalmente no mercado automobilístico brasileiro.



Isso porque, com a falta de componentes e encarecimento dos insumos, a produção dos veículos novos foi gravemente afetada.

Em contrapartida, o distanciamento social contribuiu para que os consumidores evitassem os transportes públicos e buscassem por um meio de locomoção próprio.

Com isso, houve uma queda nas compras de carros 0 km e o mercado dos seminovos e usados se expandiu.

De acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – FENABRAVE, o cenário de carros seminovos e usados cresceu 48,8% em comparação entre janeiro e agosto de 2020 e janeiro e agosto de 2021.

Mas, quanto maior a procura por algum item específico, maior também é a tendência às fraudes, principalmente, no ambiente virtual, que se tornou um grande facilitador para a ação dos golpistas.

A boa notícia é que existem algumas técnicas simples para assegurar a sua proteção contra algumas fraudes na hora de pesquisar e comprar carros usados.

Siga com a leitura e confira abaixo.

Sempre pesquise pelo RENAVAM ou placa do veículo

Considerando que as informações do RENAVAM, bem como da placa do veículo não podem ser alteradas, esses são ótimos meios de buscar por dados importantes, como o histórico do veículo.

Para isso, basta se locomover ao Detran mais próximo ou entrar em contato com um corretor de seguros confiável.

Consulte a tabela FIPE

A Tabela FIPE concentra os preços médios de veículos anunciados pelos vendedores no mercado nacional, por isso, é uma excelente referência na hora de definir um teto para as suas negociações.

Além disso, através dela, você consegue descobrir se um veículo está a venda por um valor muito abaixo ou muito acima do valor estabelecido.

Investigue

Em muitos casos, não tem como saber logo de início de uma revendedora é, de fato, confiável.

Até porque, atualmente, não existe nenhum tipo de órgão fiscalizador ou site específico onde o consumidor possa checar a procedência de determinado local.

Mas, ainda assim, é possível evitar cair em golpes de lojas falsas.

Uma das formas é sempre solicitar o CNPJ para vendedor e verificar a existência no site da Receita Federal ou na SERASA.

Você também pode checar a reputação da empresa em sites de reclamação, como o Reclame aqui.

Priorize as plataformas intermediadoras

Se você pretende comprar um carro novo ou seminovo pela internet, precisa saber que existem alguns aplicativos de compra e venda que contam com um “negociador credenciado”.

Em outras palavras, as plataformas apresentam uma funcionalidade extra, que além de cuidar de questões como veracidade do anúncio, parcerias com bancos e instituições financeiras para o finamento, ainda oferecem o serviço de um profissional para intermediar toda a negociação.

Dessa forma, eles garantem mais assertividade e economia de tempo nos processos realizados.

Cuidado com os pagamentos antecipados

Um dos golpes mais comuns no mercado automobilístico é a exigência de um pagamento antecipado para oficialização do negócio.

Nesse momento, os golpistas podem, até mesmo, emitir boletos falsos extremamente parecidos com os reais.

Por isso, o mais recomendado é efetuar qualquer tipo de pagamento somente após a assinatura do contrato, para evitar qualquer tipo de parcela antecipada.

Conclusão

Por fim, esperamos que essas dicas possam ajudar na hora de buscar por um veículo de forma mais segura e atrativa.

Não se esqueça de seguir todos os passos apresentados aqui e sempre esteja atento a possíveis golpes.

