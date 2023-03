Diretor de novelas da Globo é acusado de assédio sexual e diz que sofreu extorsão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O diretor de novelas da Globo, Leonardo Nogueira, se pronunciou nas redes sociais sobre a acusação de assédio sexual que repercutiu nesta quarta-feira, 22. Uma atriz, que terá seu nome preservado nesta matéria, alega que ele lhe prometeu uma escalação em troca de “favores sexuais”. Nogueira é marido da atriz Giovanna Antonelli.

A artista pede indenização de R$ 2 milhões por ter sido iludida com a promessa de ter um papel na próxima novela das 19h, Fuzuê. No Instagram, o diretor alega que foi vítima de extorsão.



“Amigos, fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de Justiça”, escreveu.

Ele também afirmou que a “informação chegou de forma mentirosa, tendenciosa e maldosa na imprensa. Por isso, venho me pronunciar da forma mais transparente como sempre fui, para evitar mais erros e fake news”.

O Estadão entrou em contato com a atriz que acusou Leonardo Nogueira de assédio sexual, porém ela alegou que não pode comentar sobre o caso.

