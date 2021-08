Doria afasta coronel que fez convocação para ato bolsonarista dia 7 de setembro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador João Doria(PSDB), afastou nesta segunda-feira(23), o coronel Aleksander Lacerda, comandante do CPI-7 (Comando de Policiamento do Interior-7).

O coronel, que era responsável por sete batalhões da Polícia Militar e comandava cerca de 5 mil homens, utilizou as redes sociais para convocar amigos para a manifestação do dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, na capital do estado, que deve reunir apoiadores do governo Jair Bolsonaro.

“A Polícia Militar do Estado de São Paulo informa que o coronel Aleksander Toaldo Lacerda foi afastado das suas funções à frente do Comando de Policiamento do Interior-7”, divulgou o governo do Estado em nota.

Em suas publicações, Aleksander atacou o governado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco(DEM) e o recém nomeado no governo tucano, Rodrigo Maia(DEM).