Doria diz que Bolsonaro mentiu sobre importação de vacinas

O Governador de São Paulo, João Doria, disse na nesta segunda-feira que não é verdade o que disse o Presidente Jair Bolsonaro em suas redes, de que a importação de insumos da China foi uma realização do Governo Federal. De acordo com o governador, todo o processo de negociação com a China para liberação de insumos para a vacina do Butantan foi realizado pelo Instituto e pelo Governo de SP.

“A negociação entre SP e China é contínua e nunca foi interrompida, mesmo quando o Governo Federal, através do presidente da República, anunciou publicamente em mais de uma ocasião, que não iria adquirir a vacina por causa de sua origem chinesa”, disse Doria.

O governador também culpou o presidente pelo atraso no envio dos insumos. “Os frequentes ataques à China dificultaram todo o processo. Se não fosse o esforço de São Paulo e a excelente relação de respeito que mantemos com a China, o principal parceiro comercial do Brasil, não teríamos iniciado ainda a vacinação dos brasileiros”, afirmou o tucano.

Mais cedo, através do Twitter, Bolsonaro agradeceu o empenho dos ministros do seu governo e informou que a importação dos 5400L de insumos para a vacina Coronavac já estão em vias de envio ao Brasil.