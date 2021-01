Vereador quer que a prefeitura divulgue lista de vacinados contra covid-19

Foto: Will Moreira/PA

Foto: Will Moreira/PA

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei que obriga a publicação diária de lista de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Americana.

De acordo com o parlamentar o objetivo do projeto é dar transparência ao processo de vacinação no município. “Queremos garantir a transparência da vacinação, principalmente nas primeiras fases da imunização, que deve ser feita nos grupos prioritários. Em todo país estamos vendo diariamente denúncias de que pessoas que não fazem parte da linha de frente estão sendo vacinadas”, explica.

O projeto determina que a prefeitura deverá publicar a lista de vacinados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) diariamente em seu site oficial. “Através dessa iniciativa nosso município estará se antecipando e mostrando a toda a população que estamos preocupados em garantir a correta vacinação, que tem sido a grande esperança da população, contra esse vírus que tem causado muitas mortes e desencadeado tantas outras doenças físicas e mentais”, conclui Gualter.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores, em plenário, durante sessão ordinária.