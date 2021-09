Doria e Toyota anunciam expansão de fábrica de Sorocaba e geração de 850 empregos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (2), ao lado do Presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, que a planta industrial da concessionária em Sorocaba começará a produzir em três turnos a partir de janeiro de 2022. A operação 24 horas por dia vai gerar até 850 empregos diretos e indiretos.

“Estivemos juntos em 2019 em visita à sede da Toyota no Japão e agora, resultante disso, temos a expansão da fábrica da Toyota em Sorocaba, com geração de novos empregos e novos investimentos”, destacou Doria.

O processo de contratação para preencher a mão de obra referente ao 3º turno se dará ainda neste mês de setembro. Serão cerca de 450 vagas de emprego em Sorocaba, 50 vagas distribuídas nas demais plantas da Toyota e outras 350 na cadeia de fornecedores.

“Trabalhamos duro para criar esse momento importante da história da Toyota no Brasil. Ele está sendo possível graças à excelente integração que fizemos com todos os públicos envolvidos nessa iniciativa – colaboradores, sindicato, fornecedores, concessionários e governo. Além disso, tenho certeza de que esses 850 empregos diretos e indiretos que serão gerados impactarão positivamente a sociedade brasileira nesse período tão delicado que todos vivemos”, afirmou o Presidente da Toyota do Brasil.

O 3º turno na produção vai elevar em 25% o volume de produção anual da concessionária, de 122 mil para 152 mil unidades. A iniciativa tem como objetivo aumentar a produção dos modelos Yaris, Etios (para exportação) e Corolla Cross.

Depois de ter sido a primeira a oferecer um veículo híbrido no mercado brasileiro, o Prius, em 2013, e de ter lançado o primeiro híbrido flex do mundo em 2019, o Corolla sedã, produzido em Indaiatuba, a Toyota apresentou em março deste ano o Corolla Cross híbrido flex, modelo produzido em Sorocaba.