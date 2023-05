Edição 2023 do Projeto Câmara Jovem é lançado oficialmente em sessão solene

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (29) no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo a sessão solene de lançamento oficial da edição 2023 do Projeto Câmara Jovem.

Participaram o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), os vereadores Lucas Leoncine (PSDB), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL) e Thiago Martins (PV), a secretária geral da Câmara, Juliana Nandin de Camargo Secco, a coordenadora do projeto, Mariana Zamariola, a diretora da Unidade de Educação Básica da secretaria municipal de Educação, Graciete Pereira da Silva, a professora especialista em currículo da Diretoria Regional de Ensino, Eneida Ribeiro Vilela e a integrante da comissão OAB Vai à Escola, Dra. Ana Carla Braga, além de professores, coordenadores e alunos participantes do projeto.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

A solenidade contou com a apresentação do projeto e a entrega simbólica dos manuais aos professores presentes. Durante o evento, alunos da EMEF Florestan Fernandes participantes do projeto “Criança Faz Política” apresentando o resultado do trabalho desenvolvido no ano passado, coordenado pelas professoras Kelly Gonçalves e Rosana Amedi.

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi, enalteceu a importância do projeto. “Hoje é uma noite histórica e de muita alegria por retomar o projeto Câmara Jovem, que é tão importante para a política educacional em trazer a diferença e entre os três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Certamente com esse projeto vamos transformar vidas”, disse.

A secretária geral da Câmara, Juliana Nandin de Camargo Secco, ressaltou o papel de formação política dos alunos participantes. “Esse projeto começou em 1999, sempre com a intenção de levar o Legislativo mais próximo da população, e vocês da educação sabem que o melhor caminho é ensinando. O Câmara Jovem traz a escola, os professores e os alunos para dentro da Câmara, onde se deparam com a profundidade dos conceitos a seriedade do material, que tem sido cada vez mais denso, educando as crianças para o futuro e tornando-as cidadãos com senso do que é cidadania”, falou.

A coordenadora do Câmara Jovem, Mariana Zamariola, explanou sobre as etapas de desenvolvimento do projeto. “Está sendo uma experiencia ímpar, estou apaixonada pelo projeto. Muito se fala da participação dos jovens na política e esse projeto tem como objetivo apresentar para as crianças todo o funcionamento do legislativo por meio das sessões simuladas e todo o processo das proposituras e votações. Quero agradecer a oportunidade em estar à frente desse importante projeto educacional”, discursou.

Representando os professores presentes, o professor Marco Romero, da Escola Estadual Prefeito Antonio Zanaga, parabenizou a Câmara pelo projeto. “Que alegria participar da retomada desse projeto e ver a juventude discutindo os problemas locais, saindo em defesa da sua região, isso é de um crescimento humano muito grande para todos eles. Pensar em política é pensar o significado dos poderes e o projeto Câmara Jovem vem completar ao que nós professores desenvolvemos em sala de aula, para que eles percebam que política é algo bacana e que, se for usada de maneira correta, pode fazer a vida do povo melhor”, observou.

Conheça o projeto

O Câmara Jovem é um projeto educacional desenvolvido pela Câmara Municipal de Americana que atinge várias disciplinas. Os estudantes aprendem sobre as funções do vereador e do Poder Legislativo e são incentivados a identificar os problemas e as necessidades do bairro e da comunidade. Após o trabalho em sala de aula, os alunos visitam a Câmara e participam de uma sessão simulada, vivenciando a experiência de serem vereadores por um dia e debatendo as proposituras que eles mesmos elaboraram, abordando problemas reais da comunidade onde está a escola.

Suspenso nos últimos dois anos devido à pandemia de Covid-19, o projeto retorna em 2023 com novo público-alvo e ferramentas digitais que facilitam o aprendizado em sala de aula. Para este ano, participarão alunos de 4º e 8º anos de Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio. A orientação pedagógica é desenvolvida por equipe da Câmara Municipal, com a participação de assistentes, coordenadores e professores das unidades de ensino. No total, serão aproximadamente 1400 alunos de 17 escolas municipais, estaduais e particulares.

Para mais informações sobre o Projeto Câmara Jovem 2023, acesse a página oficial no site da Câmara: https://camara-americana.sp.gov.br/paginas/projeto-camara-jovem

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)