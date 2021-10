Educação Adventista a Distância se consolida e espalha polos pelo Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ensino online está em constante crescimento no Brasil e essa tendência coloca o setor da Educação a Distância (EAD) em uma posição privilegiada para se investir, com possibilidade de rápido retorno e resultados positivos.

A Educação Adventista é referência na área da educação. Com mais de oito mil instituições que vão da educação básica ao ensino superior, a rede tem mais de dois milhões de alunos espalhados em 145 países. No ensino superior, além do presencial, a Educação Adventista oferece a modalidade EAD que vem a cada dia expandindo por todo o Brasil.

A Educação Adventista a Distância é composta de uma parceria entre as Instituições de Ensino Superior da rede e tem polos espalhados em boa parte dos estados.

O EAD ganhou popularidade e reconhecimento entre os estudantes, os empregadores e no mundo dos negócios. Segundo a Associação Brasileira de Educação à Distância (ABED), ela “aparece como uma modalidade de oferta que atende às demandas do mercado, correspondendo ao mundo globalizado, entretanto em seu novo modo de acesso à educação, adequado as características atuais, tem uma contribuição para a democratização do acesso à educação”.

De fato, a afirmação coincide com o número gigantesco: segundo o Censo da Educação Superior de 2019, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, em 10 anos (de 2009 a 2019), os estudantes que preferiram o EAD aumentaram de 330 mil para mais de um milhão e meio.

A razão do aumento da procura recai sobre a credibilidade que o ensino oferece, destacada pelo mercado de trabalho, pela flexibilidade de horários, pelo encurtamento de distâncias, pelos valores de mensalidades acessíveis, pela mesma validade do diploma de um curso presencial, entre outras vantagens. Além dessas vantagens, a Educação Adventista a Distância oferece um sistema educacional com excelência acadêmica fundamentada em princípios bíblico-cristãos.