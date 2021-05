Eletricista é preso furtando fios elétricos do Núcleo de Especialidades

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um eletricista de 48 anos foi preso na noite desta quarta-feira(12), pela Guarda Municipal de Americana, durante uma tentativa de furto no Núcleo de Especialidades, em Americana.

De acordo com o registro da corporação, o GCM Acir que estava realizando o trabalho de policiamento pela Rua Primeiro de Maio, para coibir furto e danos a patrimônio público, quando ouviu um barulho no telhado do local.

Ao realizar uma busca no telhado, foi notado que havia uma abertura nas telhas. Dentro do forro foi localizado o homem tentando praticar de furto de fios elétricos com uma tesoura.

A. R. R. foi detido e apresentado na central de Polícia Judiciária (CPJ) onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão do acusado.