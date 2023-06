Empresa compra Clube Veteranos da Av. Paulista e anuncia construção de condomínio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite desta quarta-feira(7), a cidade de Americana foi surpreendida com o anúncio da venda da sede social do tradicional clube Veteranos. Com isso, o clube fará investimentos na sede de campo, na região do bairro São Luís.

Localizado na movimentada Avenida Paulista, o terreno de mais de 6 mil metros quadrados será adquirido pela Pura Construtora e Incorporadora, que planeja a construção de um moderno condomínio vertical no local.



Na sede de campo, um novo salão será construído, juntamente com uma academia e sauna.

A decisão marca o encerramento de uma era para o clube Veteranos, fundado em 1967 e tendo Abdo Najar como seu primeiro presidente. Durante mais de 50 anos, a agremiação se manteve firme em uma das principais avenidas da cidade, tornando-se referência para a comunidade local.

