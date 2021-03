“Eu não to sentido nada”, diz BBB Sarah sobre pandemia do coronavírus

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante uma conversa durante a festa desta quarta-feira(17), no Big Brother Brasil, a participante Sarah Andrade minimizou a pandemia do coronavírus e disse que frequentou lugares com grande aglomeração.

Na conversa com Arthur, a moça contou sobre uma ligação que recebeu da produção do programa. “Ele ligou pra mim e falou assim: ‘E a pandemia, não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?’ e eu falei ‘Oxe, eu não tô sentindo nada’”, disse Sarah.

A brasiliense ainda complementou e disse ao colega que não pegou covid-19 “porque Deus me ama”.

Já o rapaz disse que ‘segurou muito’ e que só saía para ir a casa de alunos. Durante o papo ele também revelou que foi infectado pela coronavírus e que sentiu os sintomas duas vezes.