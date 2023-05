Ex-assessora denuncia ‘rachadinha’ no gabinete de Joice Hasselmann ao MPF-SP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Ministério Público Federal de São Paulo recebeu representação sobre suposta rachadinha envolvendo a ex-deputada Joice Hasselmann (sem partido). A denúncia foi apresentada por Juliana Christine Pereira Bejes, ex-assessora de Joice na Câmara dos Deputados. O caso está em fase inicial de análise na Procuradoria.

A partir dessa primeira avaliação, o MPF vai decidir se aprofunda as investigações e pede diligências.

