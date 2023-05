Chico convida governador Tarcisio para a Festa do Peão de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, não mediu esforços para fortalecer a tradicional Festa do Peão de Americana. Nesta quarta-feira (24), ele aproveitou sua ida a São Paulo para convidar o governador do estado, Tarcísio de Freitas, a participar do evento em sua edição de 2023.

Chico Sardelli entregou o convite nas mãos do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, e do Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, durante um encontro na capital paulista.



“Eu já havia convidado o governador em outra oportunidade e hoje, com o André e o Kassab, reforcei esse convite. Nossa Festa do Peão é referência no Estado, um símbolo da nossa cidade e região, e por isso seria motivo de muita alegria contar com a presença do nosso governador Tarcísio no evento”, afirmou Chico ao Portal de Americana.

A Festa do Peão de Americana, realizada anualmente, é reconhecida como uma das mais importantes do segmento no Estado de São Paulo.

