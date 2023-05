Chico Sardelli convoca imprensa para anunciar mudanças na área azul nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli (PV), convocou uma coletiva de imprensa para a tarde desta quinta-feira, a fim de anunciar uma série de mudanças no sistema de zona azul da cidade. O evento ocorrerá às 16h30 no paço municipal e promete trazer informações importantes sobre as alterações que estão por vir.

Segundo informações apuradas pelo Portal de Americana, as principais modificações abrangem uma redução no número de vagas destinadas ao estacionamento rotativo e a eliminação do sistema de multas através de carros equipados com câmeras, que deverá ser retirado de circulação.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

O prefeito Chico Sardelli já havia indicado anteriormente que a prefeitura estava estudando alterações no sistema de zona azul. No mês passado, Sardelli confirmou a redução no número de vagas que serão cobradas, sinalizando que mudanças mais abrangentes estavam por vir.

A coletiva de imprensa desta tarde será o momento em que o prefeito revelará os detalhes das mudanças planejadas. A expectativa é que Chico Sardelli explique os motivos por trás das alterações e apresente a nova estrutura que será implementada no sistema de zona azul de Americana.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)