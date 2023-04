Fervo na Royal: Mais de 30 artistas esquentam o feriado em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No feriado do Dia do Trabalho, a cidade de Americana terá um evento animado, o Fervo no Royal Garden. Mais de 30 artistas locais se apresentarão, com um line-up variado que inclui gêneros como samba, pagode, funk e house. O cantor Danny Vieira fará sua estreia no evento, com apoio do jogador da seleção brasileira Emerson Royal. O cantor lançou recentemente um trabalho que já tem mais de 100 mil visualizações.

A festa começa às 18h com o DJ Jotta, que agitará a pista desde o início. Ao longo da noite, mais de 30 artistas locais subirão ao palco para garantir a animação. É uma excelente opção para quem deseja aproveitar o feriado com muita música e diversão.



Confira a programação completa e adquira já o seu ingresso para o Fervo na Royal Garden! O link para compra de ingressos está disponível em https://lets.events/e/fervo-7. Para obter mais informações e adquirir camarotes, entre em contato pelo telefone (19) 998638500 ou siga o perfil @fervonaroyal no Instagram.

