GAMA apreende carro com 255 multas em Americana

Na tarde desta terça-feira, a Guarda Municipal de Americana (GAMA) realizou na terça-feira(4), uma operação que resultou na apreensão de um veículo com uma impressionante quantidade de multas. O automóvel em questão, um Sandero de placas, despertou a atenção das equipes devido às suspeitas de envolvimento em furtos de catalisadores.

Tudo começou quando as equipes da GAMA foram informadas, por meio do sistema de controle, de que o veículo em questão havia passado por um ponto da “Muralha Digital” em direção ao centro da cidade. A partir desse momento, as equipes da Inspetoria intensificaram a busca pelo veículo, que foi avistado no cruzamento da Rua Pernambuco.

Durante a abordagem, o condutor do veículo realizou uma conversão proibida e entrou no drive-thru do restaurante MacDonald’s. As equipes da GAMA se posicionaram estrategicamente e aguardaram a saída do veículo, que foi abordado logo em seguida na Rua Pernambuco. Após uma revista minuciosa, tanto do condutor quanto do veículo, nada de ilícito foi encontrado.

Em entrevista, o motorista informou que havia adquirido o veículo há pouco mais de 10 dias, pagando o valor de 8.000 mil reais. Ele alegou que o carro estava sendo vendido por um preço tão baixo devido a uma dívida pendente de aproximadamente 30 mil reais. No entanto, ao realizar uma pesquisa no sistema de controle, constatou-se que o veículo acumulava um total de 255 multas, totalizando o valor de R$ 97.435,35, além de um débito de IPVA no valor de R$ 8.216,72 e licenciamento não pago desde 2017.

Diante dos fatos, foi solicitada a presença do Inspetor Bispo, responsável pela operação, que realizou uma análise minuciosa do veículo utilizando um dispositivo chamado Raster, confirmando tratar-se do veículo original. Com base nessas informações, o automóvel foi recolhido ao depósito municipal.

Tanto o condutor quanto outras partes envolvidas na ocorrência foram orientados pelas equipes da GAMA e liberados posteriormente.