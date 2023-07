aluno de etec conquista bolsa em universidade dos eua

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Ao longo dos próximos quatro anos, o estudante Pietro de Souza viverá em sete países enquanto cursa a graduação em Desenvolvimento de Sistemas. Formado na Escola Técnica Estadual (Etec) Fernando Prestes, de Sorocaba, ele conquistou uma bolsa de estudos para uma das universidades mais inovadoras de que se tem notícia, a Minerva University, em San Francisco, nos Estados Unidos.

Depois de um ano na sede californiana, o estudo seguirá em cidades da Ásia, Europa e América Latina. No fim de 2020, Pietro concluiu o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas na Etec e se inscreveu para uma bolsa de estudos na universidade americana. Em março, soube que havia conquistado uma bolsa de estudos de 95,18 % – índice máximo concedido pela Minerva.

O processo seletivo envolveu muito mais do que o histórico escolar. Pietro se submeteu a provas de matemática, leitura e escrita de língua inglesa, raciocínio lógico, criatividade e expressão, além de redação. “Ele sempre foi um ótimo aluno”, atesta o professor de matemática da Etec, Bruno Oliveira. Fazia bem o que era solicitado, mas procurava ir além”.

Desenvolto, Pietro atua com trabalho voluntário, que pratica nas horas vagas, ajudando outros estudantes. Já participou de vários projetos, desde que cursava o 2º ano. Antes de se formar, auxiliou uma estudante a se preparar para o teste de proficiência em inglês. A escola acabou, mas ele continuou o engajamento no voluntariado. “Em abril, criei meu projeto de tutoria. Estou ajudando cinco estudantes da minha Etec a se preparar para a redação do Enem”, revela. Até o seu lazer é voltado ao conhecimento. Uma de suas séries de jogos favorita é Assassin’s Creed, um misto de aventura e ação com aprendizado de história.

Universo multicultural

O desejo de estudar fora do país vem de longe. O que Pietro não imaginava é que seu empenho o levaria a três continentes (além de um ano dos Estados Unidos, ele residirá por um semestre em cada um dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Inglaterra, Índia, Coreia do Sul e Taiwan). Não há campus em nenhuma das cidades da Minerva, mas prédios que alojam os estudantes vindos de todas as partes do planeta – apenas 20% deles são estadunidenses. As aulas online são seminários com, no máximo, 19 alunos; muitas atividades acontecem em ambientes externos, com empresas, universidades parceiras e organizações não governamentais.

O interesse pelos lugares onde estudará é grande, e ele explica: “Minha curiosidade não é por uma só cidade, mas pelos contrastes entre elas. Ter a oportunidade de conhecer essas diferenças culturais ao redor do mundo é o que mais me fascina”, explica o aluno.

Ele continua: “Ultimamente, tenho pesquisado bastante sobre São Francisco, onde vou cursar o primeiro ano. A cidade em si tem muitos contrastes, várias culturas. Passou por muitas transformações ao longo da história e, se hoje abriga as maiores empresas de tecnologia do mundo, também enfrenta um processo de gentrificação preocupante. Quero aprender mais sobre essas transformações e sobre quais medidas uma sociedade pode tomar para combater esses problemas sociais”.

No dia 21 de agosto, ele deve se apresentar na sede norte-americana da instituição. Pietro quer deixar um recado para os estudantes: “Espero mostrar para outros jovens de Etecs e de outras escolas públicas que é possível realizar graduação no exterior mesmo vindo, como eu, de um contexto de baixa renda”.

Antes da viagem, ele precisa arrecadar o valor suficiente para a parte da anuidade não coberta pela bolsa, passagem aérea e custos adicionais, como expedição do visto. Da meta de R$ 37.098,75, foram arrecadados R$ 9.220,00, o que corresponde a 24,9% do valor total. Para colaborar, acesse o link http://bit.ly/pietro-em-minerva.