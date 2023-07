Funcionário de empresa de conservação é atropelado e morre em rodovia de Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta quinta-feira(6), uma fatalidade chocou os usuários da Rodovia dos Bandeirantes. Por volta das 8h50, no quilômetro 136+440 da pista Norte, um funcionário de uma empresa responsável pela conservação e manutenção da rodovia foi atropelado e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

De acordo com as informações preliminares, o trágico incidente ocorreu quando o condutor de um veículo Iveco/Daily transitava pela rodovia e acabou atingindo o trabalhador, que se encontrava na faixa de bordo realizando suas atividades laborais. O impacto do atropelamento causou ferimentos graves na vítima, que infelizmente não pôde ser socorrida a tempo.

O local do acidente foi rapidamente isolado pelas autoridades competentes, enquanto equipes de resgate e a polícia rodoviária foram acionadas para atender à ocorrência. A perícia está no local.