Gleici Damasceno chora e alega ter sofrido racismo em aeroporto de SP

Gleici Damasceno relatou ter sofrido racismo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira, 25. A campeã do Big Brother Brasil 18 compartilhou uma série de stories chorando para falar sobre o caso.

Gleici estava voltando de uma viagem aos Estados Unidos e, em meio a abordagem protocolar da Receita Federal, a ex-sister contou que a funcionária questionou como ela tinha “condições de viajar duas vezes no ano”, pois era algo “caro”.

“Nunca reclamo dos protocolos de parar na Receita Federal e de abrir as malas porque sei que são necessários para a segurança dos passageiros, mas me senti invadida e vulnerável quando insinuaram que viajar mais de uma vez por ano para os Estados Unidos é muito caro. Tive uma abordagem típica de ‘como eu consigo viajar muito?'”, iniciou.

“Demorei a entender realmente o que ela estava insinuando com aqueles comentários e falei que achava eram racistas e aí ela me respondeu: ‘Eu acho que o racismo está em você’. Fiquei extremamente nervosa porque tenho certeza que essas abordagens não são feitas sempre para todas as pessoas e sim com frequência apenas para um grupo”, desabafou.

“Ela começou a falar alto e disse que era autoridade. Fiquei nervosa. Me senti muito mal. Eu sei que se fosse uma pessoa branca, esse tipo de comentário não teria sido feito. E eles não falam assim com todo mundo. Sabemos distinguir quando a pessoa fala com maldade ou com deboche. Foi o que ela fez o tempo todo comigo”, relatou.

Gleici contou que fez uma denúncia na ouvidoria e, posteriormente, Robinson Barreirinhas, Secretário da Receita Federal do Brasil, emitiu uma nota nas redes sociais sobre o caso: “A Superintendência da Receita Federal em São Paulo e a Ouvidoria nacional já estão cientes do caso, apurando e já tomaram as primeiras providências”.

