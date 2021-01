Globo divulga participantes do BBB 21; veja a lista

A Tv Globo divulgou durante a tarde desta terça-feira(19), os participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil. A edição que promete ser a mais longa do reality começa no dia 25 de janeiro com transmissão pela emissora e pelas plataformas digitais.

Assim como na edição de 2020, a casa será dividida em dois grupos: a Pipoca, com anônimos que se inscreveram para participar e o Camarote, com famosos convidados.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Confira a lista:

– Karol Conká (Camarote): Cantora, 35 anos, natural de Curitiba.

– Caio (Pipoca): Fazendeiro, 32 anos, natural de Goiás.

– Carla Diaz (Camarote): Atriz, 30 anos, natural de São Paulo.

– João Luiz (Pipoca): Professor de Geografia, 24 anos, natural de Minas Gerais.

– Camilla de Lucas (Camarote): Influenciadora digital, 26 anos, natural do Rio de Janeiro.

– Acrebiano (Pipoca): Modelo, 29 anos, natural do Espírito Santo.

– Pocah (Camarote): Cantora, 26 anos, natural do Rio de Janeiro.

– Juliette (Pipoca): Advogada, 31 anos, natural da Paraíba.

– Nego Di (Camarote): Humorista, 26 anos, natural de Porto Alegre.

– Kerline (Pipoca): Modelo, 28 anos, natural do Ceará.

– Lucas Penteado (Camarote): Ator, 24 anos, natural de São Paulo.

– Lumena (Pipoca): Psicóloga, 24 anos, natural da Bahia.

– Rodolffo (Camarote): Cantor, 32 anos, natural de Goias.

– Viih Tube (Camarote): Youtuber, 20 anos, natural de Sorocaba, interior de São Paulo.

– Gilberto (Pipoca): Doutorando em Economia, 29 anos, natural de Pernambuco.

-Thais(Pipoca): Cirurgiã-dentista, 27 anos, natural de Luziânia, Goiás.

-Projota(Camarote): Cantor e rapper, 34 anos, natural de São Paulo.

Sarah(Pipoca): Consultora de marketing digital, 29 anos, natural de Brasília

-Fiuk(Camarote): Ator e cantor, 30 anos, natural de São Paulo.