Prefeitura vai autuar casa noturna que promoveu aglomeração

A Prefeitura de Americana informou nesta terça-feira(19), que vai autuar a casa noturna ‘Royal Garden’ que, no último sábado(16), promoveu um evento com aglomeração de mais de 400 pessoas. A festa foi fechada pela Polícia Militar.

A Vigilância Sanitária informou ao Portal de Americana que tomou conhecimento dos fatos por meio dos veículos de imprensa.

“Como naquele momento não havia nenhum fiscal da Vigilância acompanhando aquela ação, o setor utilizará o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, para efetuar a autuação ao estabelecimento”, informou a vigilância através da assessoria de imprensa da prefeitura.

O evento que aconteceu na rua do Soldador, no Jardim Werner Plaas, desrespeitou as regras do Plano São Paulo que prevê a não realização de eventos com público em pé e a venda de bebidas alcóolicas após às 20 horas.